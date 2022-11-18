Hem öğrenecekler, hem kazanacaklar

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında okulun önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 'Tarım Alanı Uygulama Serası'nda eğitim yılı başından itibaren düz ve kıvırcık marul, yeşil soğan, maydanoz, roka, tere, kereviz gibi kışlık sebzelerin ekim ve dikimleri Tarım Alanı Öğretmenlerinin rehberliğinde ekimi, sulaması, ilaçlaması, gübrelemesi gibi bakımları haftalık uygulama derslerinde öğrenciler tarafından yapıldığını belirten Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 01/06/2022 tarihinde imzalanan İş Birliği Protokolü çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait Ahmetağa Mahallesindeki yedi dönümlük arazimizi de bu yıl yem bitkisi üretimi için okumuzun kullanımına verdik. Bu yedi dönümlük arazide yılın ilk yağışlardan sonra toprak sürülerek tohumların ekimi gerçekleştirecektir. Bu vesileyle öğrencilerimiz tarımsal faaliyetten hem para kazanacaklar hem de bu sayede kendilerini geliştirmiş bireyler olarak gelecekte verimli işler ortaya koyabileceklerdir." dedi.