Hem sağlıklı besleniyorlar hem de dürüstlüğü öğreniyorlar

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulunda ‘Değerler eğitimi' kapsamında dürüstlük değerini aşılamak amacıyla örnek olacak bir proje hayata geçirildi. Okulun koridoruna kurulan manav tezgahında öğrenciler hiçbir denetim olmadan istedikleri meyveyi alırken aldıkları meyvenin 50 kuruşluk ücretini de tezgahtaki kumbaraya bırakıyor.

Okullarda eğitim öğretim gören çocuklar değerler eğitimleriyle de iyi birer insan olma yolunda ilerliyor. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulunda ‘Değerler eğitimi' kapsamında öğrencilere dürüstlük değerinin aşılanması amacıyla okul koridoruna bir manav tezgahı kuruldu. 'Dürüst manav' ismi verilen ve çeşitli meyvelerin bulunduğu tezgahtan kimsenin denetimi olmadan istedikleri meyveleri alan öğrenciler tezgahta bulunan kumbaraya 50 kuruş bırakarak hem sağlıklı besleniyor hem de dürüst olmayı küçük yaşta öğreniyor.

Okul Müdürü Mehmet Emin Efe öğrencilere değerleri tanıtmak için ve farkındalık oluşturmak için yapılan etkinliğin amacına ulaştığını ve belirli günlerde devam edeceğini söyledi. Etkinlikte öğrencilerin hem dürüstlük kavramını benimsediklerini, hem de sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendiklerini ifade eden Efe, katkılarından dolayı okula ismini veren Şehit Mehmet Savunmaz'ın kardeşi Kazım Savunmaz'a ve tüm öğretmenlere teşekkür etti.