Hem tasarruflu hem daha aydınlık

Yenilenen aydınlatma sistemiyle birlikte, hem daha aydınlık görünüm sağlanıyor, hem de daha az enerji kullanılarak tasarruf yapılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Menemen Caddesi üzerindeki, bulunan aydınlatma sistemini baştan aşağı yeniledi. Cadde üzerinde bulunan 99 aydınlatma direğindeki, eski sistem yüksek sarfiyatlı 198 armatür LED armatürlerle yenilendi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Geçtiğimiz aylarda kent merkezinde sorumluluğumuzda bulunan parklarda aydınlatma sistemlerini, LED teknolojili ürünler ile yenileme çalışması yapmıştık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla kentimizin işlek caddelerinden biri olan Menemen Caddesi'nin de aydınlatma sistemini yeniledik. Yapılan çalışmanın ardından hem yüzde 50 enerji tasarrufu sağlandı, hem de cadde daha aydınlık bir görünüme kavuştu” dedi.