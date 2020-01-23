Hentbol Türkiye Şampiyonası Manisa'da düzenlenecek

Türkiye Hentbol Federasyonunun 2019-2020 sezonu faaliyet programı arasında yer alan Kulüplerarası Küçük Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası, 23 ilden 37 kulüp takımının katılımı ile 27 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde Manisa'da düzenlenecek.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu, Muradiye Spor Salonu, Şehit Prof. Doktor İlhan Varank Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacak şampiyonaya; Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Van, Giresun, Samsun, Elazığ, Eskişehir, Karabük, İstanbul, Isparta, Sivas, Kayseri, Yalova, Sakarya, Hatay, Muğla, İzmir, Trabzon, İzmir ve Kastamonu illerinin katılımıyla gerçekleştirecek. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin her yerinde bu tür faaliyetler yapılıyor ancak Manisa bu anlamda bir cazibe merkezi oldu, özellikle spor kamuoyu ile el ele vererek Manisa'yı bir spor şehri yapma noktasında önemli adımlar atıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde her geçen gün ilimiz hem tesisleşme hem de sportif faaliyetler anlamında çıtayı daha da yükseltiyor. İlimizde yapılacak olan Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonasında 23 ilden 37 takım ve 500'ü aşkın sporcuyu ağırlayacağız. Bu tür organizasyonların Manisa'da yapılması ilimizin tanıtımı açısından da çok önemli. Müsabakaların dostluk, centilmenlik ve saygı içerisinde geçmesini arzu eder, tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.