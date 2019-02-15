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Hep Yek 3 film ekibi Manisalı izleyiciyle buluşacak

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi "Hep Yek 3" filminin oyuncularını izleyiciyle buluşturacak.

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi "Hep Yek 3" filminin oyuncularını izleyiciyle buluşturacak.


Forum Magnesia Alışveriş Merkezi "Hep Yek 3" film ekibini ağırlayacak. 17 Şubat Pazar günü alışveriş merkezinde düzenlenecek etkinlikte filmin yönetmeni Özgür Bakar, senaristi Bilal Kalyoncu ve oyuncuları İnan Ulaş Torun ile Serdal Genç keyifli bir söyleşinin ardından izleyicilerle filmin gösterimine katılacak.


Alışveriş merkezi yönetimi sinemaseverleri keyifli söyleşiye davet etti.

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