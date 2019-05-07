Her gün 750 kişiye iftar yemeği

Salihli'de Keli, Razlı ve Kırveli mahallelerinde 3 ayrı yerde iftar yemeği organize eden oda, Salihli'nin yanı sıra Kula ve Selendi ile birlikte her gün 750 kişiye sıcak yemek sunuyor.

Salihli'nin Kırveli Mahallesi'nde 200, Keli ve Razlı mahallelerinde 125'er kişi olmak üzere toplam 450 kişiye 5 çeşitten oluşan bir menü sunuluyor. Oda ayrıca üyelerinin bulunduğu Kula'da 175, Selendi'de 125 kişiye iftar yemeği veriyor.

2005 yılından bu yana sürdürülen iftar yemeği geleneği, hayırseverlerin bağışlarıyla gerçekleştirdiklerini, odadan hiçbir masraf yapmadan düzenlenen iftar yemeği organizasyonunun gelenek haline geldiğini belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, şu değerlendirmeyi yaptı: “Birlik ve beraberliğin, bireyler arasındaki dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği Ramazan ayını bu yıl da aynı coşkuyla ve heyecanla idrak ediyoruz. Odamızın 2005 yılında başlattığı iftar çadırı uygulamasını, bizim dönemimizde daha geliştirerek kişi adedini ve çadır sayısını artırdık. Salihli'den sonra Kula'da ve Selendi'de de iftar çadırını geleneksel hale getirdik. Biz oda olarak hayırsever üyelerimizle ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü görevi görüyoruz. Yemek bedellerinin tamamı hayırseverlerin bağışlarıyla karşılanıyor. Salihli TSO'ya herhangi bir mali külfet getirmiyor. Üyelerimiz de hayır yapmaktan son derece memnun. Kendileri de iftar yemeklerine katılarak, yapmış oldukları yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığını bizzat görüyorlar. Katkı veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul etsin. Diğer taraftan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek sunmak bizim için eşsiz bir hizmet. Bu gelenek uzun yıllar hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile devam edecek.Yardım Komisyonu'nda çalışan meclis üyelerimizi ve Oda personelimizi, bu organizasyonu gerçekleştirme konusunda gösterdikleri gayret ve sabır için kutluyorum. Özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Ramazan ayının ülkemize ve kentimize, barış huzur ve sevgi getirmesini diliyor, tüm üyelerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum.”