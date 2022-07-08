Her şey 'Çocuklar gülsün' diye

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, amaçlarının çocukların bayrama mutlu girebilmesi olduğunu söyledi.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı ‘Çocuklar gülsün' diyerek 500 çocuğun bayram sevincine ortak oldu. AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı düzenlediği sosyal sorumluluk kampanyası çerçevesinde 6-11 yaş arası 500 çocuğa ayakkabı ve kıyafet giydirdi. Yapılan çalışmaya AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimi katılarak çocuklara kıyafet ve ayakkabılarını giydirerek mutluluklarına ortak oldu. Yapılan çalışma ile çocukların yaşadığı mutluluğun her şeye değer olduğunu belirten AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, “İlçe başkanlığı olarak teşkilatımız ile beraber çocuklarımız bayrama mutlu girsin diye kampanya düzenledik. Çocuklarımızın mutluluğuna katkı veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bayram öncesi 6-11 yaş arasındaki 500 çocuğumuza kıyafet ve ayakkabı temin ettik. Ayrıca tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.