Hiç sulamadan devasa acur yetiştirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesinde yaşayan Mehmet Hasırcı isimli çiftçinin hiç sulamadan yetiştirdiği acurlar ilgi odağı oldu. Sadece yağmur suyu alan ve boyları bir metreye kadar ulaşan acurlar devasa boyutlarıyla dikkat çekti.

Emcelli Mahallesi Sarımsak çukuru mevkindeki tarlasında sadece yağmurla sulanan karpuz ve acurlar olgunlaşan üretici Mehmet Hasırcı, hasadını gerçekleştirdi. Yetişen acurlardan 10 tanesi devasa boyutlarıyla dikkat çekti. Acurların boyunun bir metreye ulaştığını kaydeden Hasırcı, 10 kilogram gelen acurları biraz beklettikten sonra tohum alacağını söyledi.

"Hiç su vermedim"

Emcelli Mahallesi'nde devasa acur yetiştiren 80 yaşındaki çiftçi Mehmet Hasırcı, "Mahallemizin Sarımsak çukuru mevkindeki tarlama bu yıl acur ve karpuz diktim. Sulama imkanım yok. Yağmurlardan aldığı suyla oluştu. Tarlaya geçen yıllardan karpuz ve acur tohumlarından kendim aldım. Ekimini yaptım. Acurlardan sarı ve yeşil renkli olanlardan on tanesi 80-100 santimetre geliyor. Ağırlıkları da 8-10 kilogram arasında. Bu devasa acurları görenler hayret ediyorlar. Bunları evde bir süre daha bekleterek yeni tohum alacağım." dedi.