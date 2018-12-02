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Hırsızlar çaldıkları rögar kapaklarını satmak isterken yakalandı

Adana ve Manisa’dan çaldıkları 106 adet rögar kapağını Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde hurdacıya satmak isteyen 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Adana ve Manisa'dan çaldıkları 106 adet rögar kapağını Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hurdacıya satmak isteyen 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Adana ve Manisa'da cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını çalan 2 hırsız, rögar kapaklarını Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Manisa Hurdacılar Sitesi'nde satmak isterken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan A.D. ve A.C., jandarmadaki sorgularının ardından Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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