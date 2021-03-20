Hırsızlıktan aranıyordu, suçüstü yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 23 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası bulunan şahıs otomobillerden teyp ve hoparlör çalarken suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Özyurt Mahallesi 789 Sokak'ta bulunan 3 farklı otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu hırsızlığı Sedat İ.'nin yaptığını tespit etti. Çakallar Deresi mevkisinde polis ekiplerinden kaçan şüpheli Sedat İ. kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan ve hakkında kesinleşmiş 23 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası bulunan Sedat İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.