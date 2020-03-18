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Hizmet binalarında ateş ölçer ve el dezenfaktanlı önlem

Korona virüsüne karşı, il genelinde adeta temizlik seferberliği başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmet binalarında da ateş ölçer ve el dezenfektanı ile önlem aldı.

Hizmet binasına gelen vatandaşların ve personellerin önce elektronik ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı kontrol ediliyor, ardından da el dezenfektanı ile hijyen çalışması yapılıyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı etkin önlemler alıyor. Hizmet birimlerinden, toplu taşıma araçlarına kadar bir çok noktada dezenfekte çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasında da ateş ölçer ve el dezenfektanı ile önlem aldı. Bu kapsamda hizmet binasına gelen vatandaşların ve personellerin önce elektronik ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı kontrol ediliyor. Ardından da el dezenfektanı ile hijyen sağlanıyor. Vücut sıcaklığının ölçümünde, normal değerin üzerinde bir durumla karşılaşılması durumunda ise sağlık birimleriyle iletişime geçiliyor.

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