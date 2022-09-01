Hizmet İş Sendikası Manisa 2 No'lu Şubesinin genel kurulu yapıldı

Hizmet İş Sendikası Manisa 2 No'lu Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın da katılımıyla yapıldı. Genel kurulda Tekin Turgut, başkan seçildi.

Hizmet İş Sendikası Manisa 2 No'lu Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurula katılan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikalarının faaliyetlerini ve yakın zamanda alınan kazanımları anlattı. Arslan, “Taşeron işçilerin kadro alması mücadelesine inanarak yola çıktık. Tüm engellere rağmen kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemiz neticesinde 2017 yılında, devletlerin kamu hizmetlerini özel şirketlere devrettiği dönemde kamuda ve belediye şirketlerinde çalışan bir milyon taşeron işçisi kadroya alındı. Burada mütevazilik yapmıyoruz. HAK-İŞ kamuda taşeron işçiliğini yok etmek için mücadele etti ve başardı. Taşeron işçilerine kadro verilmesi için irade ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ederiz. Taşeron işçilerine kadro verilmesi, tüm engellemelere rağmen HAK-İŞ çalışmaları ve Cumhurbaşkanımızın iradesiyle tamamlanmış başarılı bir mücadeledir” dedi.

Kadro verilmesine karşın bazı sorunların hala çözülemediğini vurgulayan Arslan, şunları söyledi: “Belediye şirketlerinde çalışan arkadaşlarımızın ücretlerini eski kadrolu işçilerimizle aynı seviyeye çekmek için mücadele ediyoruz. Belediye şirket çalışanlarının 52 günlük ikramiye hakkına kavuşması ve zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması için mücadele ediyoruz. Kadroya alınmayan çalışanların kadroya alınması, geçici ve mevsimlik işçilerin taleplerinin karşılanması için mücadelemizi sürdürüyoruz”

Hizmet-İŞ Sendikası'nın 45. yıla girerken Türkiye'nin en büyük işçi sendikası konumunu sürdürmesinin ayrı bir onur kaynağı olduğunu kaydeden Arslan, “Ne antidemokratik dönemlerde ne de zor koşullarda mücadeleden kaçmadık, hayallerimizden vazgeçmedik, heyecanımızı kaybetmeden bu mücadeleyi bu noktalara taşıdık.2007 kongremizde ‘Geleceğimiz hayallerimiz kadardır' diye hedef koymuştuk. Yani biz geleceğimiz için hayal kurduk, sendikamızı ulaştırmak istediğimiz hedefleri tespit ettik ve buna göre yolculuğumuza devam ettik. O dört yıldaki başarılarımız ve istikametimiz bize yeni hayaller peşinde koşmamızı sağladı. 2011 yılında yaptığımız Genel Kurulumuzda ‘Örgütlenme, Zirve, Yapabiliriz' diyerek yeni bir yol haritası oluşturduk. İş kolumuzun mütevazi bir sendikası iken iş kolumuzda zirve yapabileceğimizi ilan ettik. 2015 yılına geldiğimizde iş kolumuzda en büyük işçi sendikası olduk. 2015 kongresinde ‘İş kolunun zirvesinden Türkiye'nin Zirvesine' temasıyla yeni hedef koyduk. 2017 yılında Sendikamız Türkiye'nin en büyük işçi Sendikası oldu. 2019 kongremizde yeni bir yaklaşımı ortaya koyduk ve ‘Birleşin' temasıyla gerçekleştirdik. Sendikamız ve HAK-İŞ'te birleşmek, işçilerimizi ve kadrolarımızı bir arada tutmak, dışardan ve içerden gelecek bir kısım yıpratmalara, önümüzü kesme çabalarına karşı birleşmek, dayanışma içinde olmak, kardeşliğimizi, dava arkadaşlığımızı bir kenara atmadan birleşmek için yola çıktık. Önümüzdeki aylarda yapacağımız 14. Olağan Genel Kurulda yeni hedeflere, yeni istikametle yolculuğumuza devam edeceğiz” dedi

Tanrıverdi: “Bu memlekette baktığımız zaman dikili eserlerimizi görüyoruz”

Genel kurulda konuşan eski AK Parti 22. 23. ve 24. dönem Manisa Milletvekili ve Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, “Sendikacılık zor bir iştir. Kolay bir iş değildir. Şükürler olsun bu memlekette şöyle arkamıza baktığımız zaman dikili eserlerimizi görüyoruz. Daha da önemlisi birbirimize olan muhabbetimizi görüyoruz. Çarşıya girdiğimiz zaman çay, kahve ikram etmek için esnaf kardeşlerimiz yarışıyor. Demek ki yapılanları inkar etmiyor insanlarımız” dedi.

Genel kurulda Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay ve Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan da birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Yapılan seçim sonucunda Manisa 2 No'lu Şube Başkanı Tekin Turgut olurken, şube başkan yardımcılarına Kenan Gök ve Sadık Üner getirildi.

Genel kurula Genel Başkan Mahmut Arslan'ın yanı sıra, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet Keskin, AK Parti 22. 23. ve 24. Dönem Milletvekili ve Sendika Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat, Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, Uşak Şube Başkanı Adil Özdemir, Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, Öz Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların şube ve il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve delegeler katıldı.