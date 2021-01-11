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Hizmet kalitesinin devamı için yatırımlar devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma’da Bölgesel Isıtma Sistemine Manyetik Filtrasyon Sistemi entegre ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'da Bölgesel Isıtma Sistemine Manyetik Filtrasyon Sistemi entegre ediyor. Sistem ile hat içerisindeki suyun, metal ve benzeri katı partiküllerinden arındırılması sağlanacak.


Soma'da, Bölgesel Isıtma Sistemlerine önemli yatırımlar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Bölgesel Isıtma Sistemine, Manyetik Filtrasyon Sistemini entegre eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, hat içerisindeki suyun metal ve benzeri katı partiküllerinden arındırmasını sağlayacak. Hizmet kalitesinin devamı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, Bölgesel Isıtma Sistemlerine yatırımların devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Bölgesel Isıtma Sistemine Manyetik Filtrasyon Sistemi entegre ediyoruz. Böylelikle, pompa istasyonuna takılacak olan yüksek kapasiteli ileri teknoloji manyetik filtre grubu ve izleme sistemi sayesinde kullanılan ekipmanların ömürlerinin uzatılması, aksaklıkların minimize edilmesi ve plakalı ısı değiştirici verimlerinin arttırılması hedeflenmektedir” dedi.

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