Hizmetlerin aksamaması için mobil bakım araçları sahada

MASKİ Genel Müdürlüğü mobil bakım ve onarım araçları ile bünyesinde bulunan araç filosuna kesintisiz destek sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren mobil bakım ve onarım araçlarıyla iş makinaları ve diğer araçların kontrolleri sağlandı. Çalışmalar sayesinde, araçların görev esnasında arıza yaşamalarının önüne geçilmiş oluyor.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde 17 ilçemizde devam eden yatırımların hızlı ve kaliteli bir şekilde ilerlemesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede 7 gün 24 saat sahada olan mobil bakım ve onarım araçlarımız ile bünyemizde bulunan araçların periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hizmetlerimiz esnasında araçlarımızın arıza yaşamasının önüne geçmiş oluyoruz. Ayrıca, bu uygulama sayesinde kurum bütçemize katkı sağlayarak kamu kaynaklarına da korumuş oluyoruz” dedi.