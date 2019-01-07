‘Hoş geldin melek' ile 2018'de bin 400 ailenin sevinci paylaşıldı

Yunusemre Belediyesi, ‘Hoş geldin melek' Projesi kapsamında 2018 yılında doğan bin 400 bebeğe ‘hoş geldin' diyerek ailelerinin mutluluğuna ortak oldu.

Yunusemre Belediyesi, 5 yıldır devam eden ‘Hoş geldin melek' Projesi'yle ailelerin bebek sevincine ortak oluyor. 2018 yılı içerisinde dünyaya gelen bin 400 bebeğe ‘hoş geldin' diyen Yunusemre Belediyesi, bu güne kadar yaklaşık 8 bin 500 ailenin mutluluğunu paylaştı. Bilinçli anneler, sağlıklı bireyler yetişmesi amacıyla başlattıkları proje hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Belediye olarak kurulduğumuz günden bu yana bebek sahibi olan ailelerimizin mutluluğunu ‘Hoş geldin melek' Projemizle paylaşıyoruz. Bugüne kadar 8 bin 500 ailemize ulaşarak; içerisinde bebek bakım gereçleri olan çantamızı armağan ettik. Projemizden faydalanmak isteyen ailelerimiz bebeklerinin nüfus cüzdanlarıyla birlikte belediyemize başvurabilirler.”