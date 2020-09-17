Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor

Dalındayken satışı gerçekleştirilen hünnap, alternatif ürün olarak üreticilere destek sağlıyor. Demirci ilçesi Söğütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi, hasadı gerçekleştirilen hünnaplar ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nü ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda Demircili üreticilere hünnap fidanı dağıtımı yapılmıştı. Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesi'nde üreticilere gelir sağlamaya başlayan hünnap ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesi Muhtarı Mustafa Çiftçi, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nü ziyaret ederek, üretimi devam eden hünnap hakkında bilgilendirmede bulundu. Muhtar Çiftçi, hasadı yapılan ilk hünnap ile yaptığı ziyaretinde, hünnap üretimine devam ettiklerini belirterek, ürün dalındayken satışının yapılmasından dolayı üreticilere sağladığı gelir ve ekonomiye katkısının büyük olduğunu söyledi. Yaklaşık 400 bin lira civarlarında gelir üreticilerin gelir sağladığını ifade eden Muhtar Çiftçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletirken, “Tarladan hiçbir zahmete girmeden satış yapıyoruz. Mahallemiz adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm personellerine binlerce kez teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” dedi.