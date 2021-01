Hurdacılar Sitesi'nden 170 kamyon katı atık toplandı

Şehzadeler Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Turgut Özal Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde başlattıkları kapsamlı temizlik çalışmasında bölgeden 170 kamyon katı atık toplandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “En güzel temizlik kirletmemektir. Biz temiz şehir Şehzadeler hedefimiz kapsamında vatandaşlarımızdan çöplerini konteynerlere atmalarını istiyoruz.” dedi.

'Temiz şehir Şehzadeler' hedefiyle Şehzadeler'de temizlik seferberliği başlatan Şehzadeler Belediyesi yürüttüğü çalışmalar kapsamında Turgut Özal Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nden 170 kamyon katı atık topladı. Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ortak gerçekleştirdiği çalışmada bölgede çevreye gelişigüzel atılmış olan evsel katı atıklar toplanarak bertaraf edildi. Yaklaşık bir hafta süren çalışmalar tamamlanarak bölge güzel bir görünüme kavuşturulurken, çalışmayla ilgili konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şöyle dedi: “Kentimizi daha yaşanabilir kılmak için var güzümüzle çalışıyor ve halkımıza hizmet etmekten yılmıyor, yorulmuyoruz. Tertemiz bir kentte yaşamanın halkımızın en tabi hakkı olduğu bilinciyle bizler çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak 171 bin nüfusu 67 mahallesi olan bir kentte her an her yerde olamayız. Zaman, insan gücü ve ekipman kaynağı bakımından bu mümkün değil. Biz en güzel temizliğin kirletmemekle olacağı inancındayız. Bu inançla kentimiz için başlattığımız 'Temiz şehir Şehzadeler' projesi kapsamında ilçemizde topyekün bir temizlik seferberliğinin yürütülmesini amaçlıyoruz. Bu seferberlik kapsamında halkımızdan beklentimiz çöplerini sadece ve sadece çöp konteynerlerine atmalarıdır. Biz Hurdacılar Sitesi esnaflarımızdan da şehrimizi daha temiz ve yaşanabilir kılmak hedefimiz için bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bölgede evsel nitelikli katı atıkların biriktirilmemesi, biriktirmek isteyenlere müsaade edilmemesi en büyük talebimizdir.”