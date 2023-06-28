Hurdalıkta çıkan yangın korkuttu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan hurdacılar sitesinde hurda malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Kimsenin yara almadığı yangında bir iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Şehzadeler'de bulunan hurdacılar sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kağıt hurdaların iş makinesiyle istiflenmesi sırasında sıcak havanın da etkisiyle kağıtlar tutuşmaya başladı. İlk müdahaleyi yapan iş yeri çalışanları daha sonra durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve sağlık unsurları sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler tarafından yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında bir iş makinesi ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Büyük oranda maddi hasarın bulunduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.