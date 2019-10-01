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Huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar Günü dolayısıyla İsmail Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu’nu sakinlerine özel bir program hazırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar Günü dolayısıyla İsmail Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu'nu sakinlerine özel bir program hazırladı. Hazırlanan programda ilk olarak güzel bir mangal ziyareti çeken huzurevi sakinleri, ardından da Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın seslendirdiği güzel şarkılarla keyifli bir gün geçirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle İsmail Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinlerine unutulmaz bir gün yaşattı. Hazırlanan programda ilk olarak mangal ziyareti çeken huzurevi sakinleri, ardından da Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın seslendirdiği güzel şarkılarla eğlendi. Huzurevi sakinlerini bu özel günde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Sosyal Hizmetler Dairesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay yalnız bırakmadı.


Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, Daire Başkanları ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenerek, yaşlılar gününü kutladı. Düzenlenen programda Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın seslendirdiği parçalara hep beraber eşlik eden huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi.

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