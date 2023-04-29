İBB Başkanı İmamoğlu, Manisa'da iki ilçede miting düzenledi

Manisa'nın Turgutlu ve Kula ilçelerinde miting düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhur İttifakı'na yüklendi. Kula'da İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği seçim irtibat bürosu açılışına da katılan İmamoğlu halka hitap etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlediği mitingin ardından Turgutlu ilçesinde de vatandaşlarla bir araya geldi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap eden İmamoğlu, iktidarı hedef alarak "Millet iradesi nedir unuttular, milli irade nedir unuttular, ülkeyi kendilerinin babalarının tapulu malı zannediyorlar, devleti kendi şirketleri zannediyorlar." dedi.

"Tek bildikleri bu böl parçala yönet"

Ekrem İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi: "14 Mayıs'ta güle oynaya kardeşçe oy kullanacak 86 milyon insanımızı darbeci ilan etmek tam bir akılsızlıktır. Bunların dediğine göre 14 Mayıs'ta sandıkları açacağız milletin verdiği oylara bakacağız, darbe olmuş mu, olmamış mı? Nasıl anlayacağız, Cumhur İttifakı kazanırsa sorun yok öyle diyorlar. Ama milli irade tecelli ettiği anda, Millet İttifakı kazanırsa o zaman darbe var, bak, bak, bak. Seçim günü oy kullanan milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına bu şekilde itham edilemez. Bu akıl değil, bu ahlak değil, böyle siyaset, böyle seçim olmaz. Böyle vatanseverlik olmaz, bu güzel ülkeyi bu aziz milleti ayrıştırmaya başından beri doyamadılar. Bunların tek bir sloganı var, ayrışa ayrışa kazanacağız, diyorlar. Tek bildikleri bu böl parçala yönet. Ama 14 Mayıs'ta millet hepsini değiştirecek, tam tersi bir slogan atacak, birleşe birleşe kazanacağız diyecek. Millet kendine hizmet edecek kadroyu seçecek, başka hiç bir şey yapmayacak, sizden memnun olmadığı içinde ne yapacak, bunları tıpış tıpış evlerine yollayacağız. Yeter söz milletindir diyecek vatandaş, çünkü bu aziz millet kendisine hizmet edecek güvenilir, yetenekli, ahlaklı ve yeni bir hükümet istiyor. Millet benim sorunlarımı ancak Millet İttifakı çözer diyor. Bu memleketin her karış toprağına hepimiz eşit hissedarız, şurada bulunan hiçbir vatandaşımın benden farkı yok. Hepimiz eşitiz, bu memleketin en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine hepimiz eşitiz. Bu memleketin tapusu 86 milyon insana ait." ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu, Turgutlu'daki programının ardından beraberindeki heyet ile birlikte Kula ilçesine geçti. Burada CHP Kula İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan seçim irtibat bürosunun açılışını yapan İmamoğlu, seçim otobüsünden programa katılan vatandaşlara hitap etti. Coşkulu kalabalık karşısında duygulandığını kaydeden İmamoğlu, bu coşkuyla 15 Mayıs sabahının fragmanını hissettiğini söyledi. Kısa bir süre vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, konuşmasını sonlandırdıktan sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirip ilçeden ayrıldı.

İmamoğlu'nun Turgutlu ve Kula ilçelerindeki programlarına CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, İYİ Parti Manisa Milletvekili Adayları Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat ve Hasan Eryılmaz, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve partililer eşlik etti.