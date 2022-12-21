İbrahim Gökçen Bulvarı kullanıma hazır hale geliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde önemli bir konumda bulunan İbrahim Gökçen Bulvarı'nda başlatılan asfalt çalışması, bugün itibariyle tamamlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından zaman içerisinde yıpranması nedeniyle Başkan Cengiz Ergün'ün talimatıyla geçtiğimiz Pazar günü asfalt çalışması başlatılan İbrahim Gökçen Bulvarı'nda, çalışmalar Çarşamba günü itibariyle tamamlanıyor. Akşam saatlerinde asfaltlama çalışması tamamlanacak olan bulvarda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri yol çizgi çalışmaları yaparak, bulvarı kullanıma hazır hale getirecek. Son olarak da Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerince peyzaj düzenlemeleri yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisalıların huzuru ve konforu için çalışma yürüttüklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, 4 gün gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamlayarak, Manisalıları mağdur etmemiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yaklaşık 1 hafta sürmesi planlanan çalışmaların 4 günlük bir sürede tamamlanacak olması, bölge esnafı ve vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Çalışmaları Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve şube müdürleriyle birlikte inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yetkililerden bilgi aldı.