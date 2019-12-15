İç Mimarlar Manisa'da buluştu

TMMOB İç Mimarlar Odası İzmir Şubesi üyeleri, Manisa'daki meslektaşlarıyla buluşarak iç mimarların sorunları ve geliştirilebilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

TMMOB İç Mimarlar Odası Manisa Temsilcisi Gizem Yıldırım öncülüğünde yapılan kahvaltılı tanışma toplantısında iç mimarların sorunları ve geliştirilebilecek ortak projeler konuşuldu.

Manisa İl Temsilcisi Gizem Yıldırım toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün İzmir ve Manisa'da çalışan meslektaşlarımızla bir araya geldik. Toplantıda hem birbirimizle tanışma imkanı bulduk, hem de ortak projeler üzerine konuştuk. Bu tür tanışma toplantılarını Ege bölgesindeki tüm illere yayarak birlikte çalışmayı ve iletişimimizi artırmayı amaçlıyoruz. İzmir'den Manisa'ya gelerek bizleri kırmayan tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.