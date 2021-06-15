İçme suyu depoları sağlıklı hale getiriliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarını sağlıklı bir yapıya kavuşturmak ve sağlıklı içme suyu temin etmek amacıyla Akhisar'ın Arabacıbozköy Mahallesinde bulunan içme suyu deposunda yenileme çalışmalarına başlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarını sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için yoğun mesaisine devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Akhisar'ın Arabacıbozköy Mahallesinde bulunan içme suyu deposunda yenileme çalışmalarına başladı. 150 tonluk su kapasitesine sahip olan içme suyu deposunda, vana yenileme çalışması esnasında depo içerisi ve dışarısında yapılan iyileştirmeler ile sağlıklı hale getirilecek.

“Depomuz baştan aşağıya yenileniyor”

Arabacıbozköy Mahalle Muhtarı Özcan Demirer, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu deposu yenileme çalışmasından dolayı memnun olduğunu belirterek, “Manisa'nın efsane Başkanı Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Mahallemizin 30 yıllık su sorununu çözüme kavuşturuyor. Bu hizmetin yanı sıra Cengiz Başkanımızın destekleri ile mahallemize birçok hizmetler geldi. En büyük sıkıntılarımızın başında gelen içme suyu sorununa kökten çözüm üretildi. Sağlıklı içme suyu temin etmek için Mahallemizdeki içme suyu deposunda yenileme çalışmaları hayırlısı ile başladı. Mahalle sakinleri de çalışmalardan çok memnun. Bu hizmetin mahallemize gelmesinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum” dedi.