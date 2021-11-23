İçme suyu hattından 5 metrelik ağaç kökü çıktı

MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Soma ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesi'nde yaptığı kaynak başı çalışmasında 5 metrelik kunduz adı verilen ağaç kökü çıkarıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini konusundaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vakıflı Mahalle Muhtarı Ali İhsan Yaşar'ın müracaatı ile harekete geçen ekipler, yıllar önce mahalleye içme suyu sağlanan ama zamanla kullanılamaz duruma gelen içme suyu kaynağında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışma sırasında içme suyu şebekesinden 5 metrelik kunduz adı verilen ağaç kökü çıkarıldı.

“Mahalle yeterli suya kavuştu”

Vakıflı Mahalle Muhtarı Ali İhsan Yaşar, yapılan çalışmadan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Muhtar Yaşar, “Mahallemize içme suyu sağlanan 2 adet kaynağımız vardı. Birisi zamanla kullanılamaz hale gelmişti. Suyumuzun yetersiz olduğu için durumu MASKİ Genel Müdürlüğümüze bildirdik. Ekiplerin yaptığı çalışmayla mahallemiz yeterli içme suyuna kavuştu. Yapılan çalışma sırasında da şebekemizden yaklaşık 5 metrelik kunduz çıktı” ifadelerini kullandı.