İftarda ilçeye hem yatırım hem istihdam müjdesi

ABD'de yaşayan Manisalı iş insanı, Alaşehir'de verdiği iftarda Salihli'de 120 işçinin çalıştığı fabrikanın kapasitesini artırarak 100 işçi daha alacağını duyurdu.

ABD'de yaşayan Alaşehirli iş insanı Can Ünsalan tarafından Alaşehir'de verilen iftara 950 kişi katıldı. Musiki konserinin ardından semazen gösterilerinin sergilendiği iftar yemeğinde konuşan iş insanı Can Ünsalan, Alaşehirlilere yeni bir müjde verdi. Manisa Süper Amatör Küme'de yer alan Alaşehir Belediyespor'u başarılarla dolu bir seride play-off'a taşıyan Tenekecioğlu Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan Can Ünsalan, "Ramazan ayı toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların güçlendiği bir aydır. Bizler de her Ramazan ayında geleneksel olarak verdiğimiz iftar yemeklerimize ek olarak yaklaşık 6 sene önce yola çıkıp bölgemizde gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk ve hayır projelerimizle ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece sosyal sorumluluk projelerimiz ile sınırlı kalmayıp Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir fabrika açıyor olduğumuzu ve mevcut senelik 750 bin koli kapasiteli çivi fabrikasının yanında, 350 bin koli kapasiteli vida fabrikamızın da inşaatının son sürat devam ettiğimizin müjdesini sizlere vermek istiyorum. Burada Alaşehirli ve Salihli'den birçok vatandaşımıza iş imkanı sağlamanın yanında, ülkemiz ekonomisine de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Davetimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Salihli'de hizmet veren çivi fabrikasında 120 işçinin çalıştığı öğrenildi. Yıllık üretim kapasitesinin 350 bin koli üretecek şekilde artırılacağı öğrenilen vida fabrikasının hizmete girmesiyle 100 işçiye daha istihdam sağlanacağı, böylece hem Alaşehir hem de Salihli'den toplamda 220 işçiye iş imkanı sağlanmış olacağı öğrenildi.

İftara; Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, MHP GİK Üyesi Manisa 2. sıra milletvekili adayı iş insanı Ali Uçak başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.