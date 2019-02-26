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İğdecikli kadınlar Şehzadeler Park'ı gezdi

Şehzadeler Belediyesinin 2015 yılında başlattığı kültür gezileri ile Şehzadeler’de yaşayan kadınlar, Manisa’nın tarihi ve turistik yerlerini gezip öğrenme fırsatı buluyor.

Şehzadeler Belediyesinin 2015 yılında başlattığı kültür gezileri ile Şehzadeler'de yaşayan kadınlar, Manisa'nın tarihi ve turistik yerlerini gezip öğrenme fırsatı buluyor. Kültür Gezileri kapsamında Sancaklıiğdecik Mahallesinde yaşayan kadınlar Şehzadeler Park'ı gezdi.


Şehzadeler'in kırsal mahallelerinde yaşan kadınlar, Şehzadeler Belediyesinin başlatmış olduğu Kültür Gezileri projesi kapsamında, Şehzadeler Park'ı gezme fırsatı buldular. Proje kapsamında Sancaklıiğdecik Mahallesinde yaşayan kadınlar, Şehzadeler Park'ı gezerek, park içerisindeki eserleri tanıma fırsatı buldu. Proje kapsamında sabaha saatlerinde belediyeye ait otobüslerle mahallelerinden alınan Sancaklıiğdecik kadınlar, rehberler eşliğinde ilk olarak Minia Şehzadeler bölümünü gezerek, Türkiye'nin farklı illerinde ve Manisa'da bulunan tarihi eserlerin minyatürlerini inceleyerek tarihleri hakkında bilgiler aldı. Sonrasında sırasıyla Dioramik Mesir Müzesi, Masal Park ve Şehzade Figürleri parkının gezen kadınlara belediye tarafından çay ikramında bulunuldu. Gezinin sona ermesinin ardından Şehzadeler Park'ta hatıra fotoğrafı çektiren kadınlara belediyenin hediyelerini içeren bir çanta takdim edildi. Yapılan gezi programından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Sancaklıiğdecik kadınlar, düzenlenen program nedeniyle Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti.

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