İHA, 15 Temmuz gecesini Salihli'de fotoğraflarla hatırlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alınan İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi" Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda açıldı.

İHA Fotoğraf Sergisinin Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, kurum müdürleri ile vatandaşlar gezdi. Gün boyu açık kalan “Oradaydık, unutmadık, unutturmadık” adlı fotoğraf sergisinde 60 eser yer alırken, Salihlili vatandaşlar sergiyi büyük ilgi gösterdi. İHA'nın fotoğraf sergisi ise sergiyi gezen vatandaşlara hain darbe gecesindeki o anları tekrar yaşattı. Kaymakam Sağlam, 15 Temmuz gecesini fotoğraflarla hatırlatan İhlas Haber Ajansı'na teşekkür etti.

Kaymakam Sağlam anı defterini imzaladı

Öte yandan, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üçüncü yıldönümü kapsamında Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'ndaki anı defterini imzaladı. Kaymakam Sağlam anı defterine “Şüphesiz ki Milletimizin demokrasisine ve milli birliğine sahip çıkma cesareti ve iradesi ile kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir. Aziz milletimiz bu duyarlılığıyla, saygınlığına ve büyüklüğüne yaraşır biçimde hareket ederek tarihimizin gurur dolu önemli sayfalara bir yenisini daha eklemiştir. Kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak, vatan, millet, bayrak, istikbal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlere minnettarız, emanetiniz emanetimizdir. Gözünüz arkada kalmasın” yazdı.

15 Temmuz şehitleri Salihli'de dualarla anıldı

Öte yandan, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü kapsamında Salihli'de anma etkinlikleri düzenlendi. Anma etkinlikleri kapsamında Asri Mezarlık'taki şehitlik ziyaret edilirken, Kur'an-ı Kerim okunup dua adildi. Öğle namazı öncesi Hamidiye Camisi'nde Mevlid-i Şerif ve Hatip Duası okunurken, öğle namazı sonrası Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda lokma hayrı yapıldı.