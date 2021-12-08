İhaleye katılan firma olmadı

Turgutlu Belediyesinin Mustafa Kemal Mahallesinde kamulaştırdığı alanda yapılması planlanan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile Taziye Evi projesinin ihale süreci ile ilgili Başkan Çetin Akın kamuoyuna önemli bilgiler aktardı. Başkan Çetin Akın, 3 Aralık 2021 Cuma günü Çocuk Kültür ve Sanat ve Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi projesinin ihalesinin yapıldığını ancak son aylarda meydana gelen ekonomik sorunlar nedeniyle Türkiye'de hiçbir firmanın ihaleye katılmadığını söyledi. Söz konusu projede gerekli çalışma ve hesaplamaların yapılmasının ardından ihale sürecinin yeniden başlayacağını da ifade eden Başkan Çetin Akın, ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle projenin Turgutlu'ya kazandırılması noktasında zaman kaybedilmiş olduğunun da altını çizdi.

Proje maliyetleri yeniden hesaplanacak

Başkan Çetin Akın konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “3 Aralık 2021 Cuma günü Mustafa Kemal Mahallesinde kamulaştırdığımız alanda hayata geçireceğimiz Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ve Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi projemizin ihalesi vardı. Maalesef ekonomik koşullardan dolayı Türkiye'de hiçbir müteahhit bu ihaleye katılmadı. Nedenlerini de söyleyeyim. Kamu İhale Kurumuna bir ay önce başvurmak zorundayız, bir ayın öncesinde de maliyet hesaplamalarını yapmak zorundayız. Ekiplerimiz bu maliyet hesaplamalarını yaklaşık iki buçuk ay öncesinden yaptıkları için son iki buçuk ayda ekonomide gelişen olaylar neticesinde Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ve Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi projemizin ihalesine katılan olmadı. Ne kadar acı bir dönem yaşadığımızı bütün Türkiye görsün. Mustafa Kemal Mahallesi ve Atatürk Mahallesinde oturan hemşehrilerimiz de bilsinler; çünkü onlara sözümüz vardı. Projemiz ile ilgili olarak maliyet hesapları ve bu süreç revize edilir ama projemizi tamamlama ve hemşehrilerimizin hizmetine kazandırma noktasında ne yazık ki zaman kaybediyoruz.”

Sanayi Projesinin yapım ihalesinin 1 Aralık 2021 Çarşamba günü yapıldığını da söyleyen Başkan Çetin Akın ekonomide yaşanan gelişmeler sonucunda dolar, demir, beton başta olmak üzere pek çok üründe artan maliyetler sebebiyle yalnızca iki firmanın ihaleye katıldığını belirtti. İhalenin 28 milyon 700 bin TL ile en düşük teklif veren firmada kaldığını ve önümüzdeki hafta içerisinde ihale sözleşmesinin yapılacağını da ifade etti.