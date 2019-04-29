İhtiyaç sahibi arkadaşları için kermes düzenlediler

Manisa'nın Selendi ilçesinde liseli öğrenciler okullarında eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi arkadaşları için kermes düzenledi. Kermese öğrenciler, veliler ve ilçe protokolü de büyük ilgi gösterdi.

Selendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle, ihtiyaç sahibi okul arkadaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak.

Selendi'nin öğrenci sayısının en yüksek okulu olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kendi imkanlarıyla evlerinde hazırladıkları, okul idarecileri ve öğretmenlerin de desteği ile okul bahçesinde açtıkları kermesten elde ettikleri gelir ile kendi okullarında eğitim öğretim gören maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarına destek olacaklar.

Açılan kermeste öğrenciler, gelen misafirlere ikramlarda bulundu. Kermesle ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Mustafa Dede, yapılan etkinliğin amacının öğrencilere kendi kültürel değer yargılarını hatırlatma, aynı okul içerisinde zor şartlar altında eğitim ve öğretim gören arkadaşlarına destek sağlamak olduğunu dile getirerek, "Her şeyin başı eğitimden geçiyor. Biz de bu kapsamda eğitime bu yönde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Eğitim sadece okula gidip gelmekle olmuyor maddi yönden de okuldaki öğrencilerimize katkıda bulunulması gerekiyor. Düzenlediğimiz kermeste başta bu güzel organizasyonu düzenleyen öğrenci arkadaşlarımıza, idarecilerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Düzenlenen kermese İlçe Kaymakamı Can Atak, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Şube Müdürü Zakir Okulmuş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile öğrenci velileri katıldı.