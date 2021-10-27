İhtiyaç sahibi çocukların ayakları üşümeyecek

350 adet bot temsilen Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerinde görev yapan okul müdürlerine teslim edildi.

Manisa Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen bot dağıtım törenine Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

“İlköğretimde Ayni Eğitim Desteği Çalışması” kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faaliyet yürüten ve Türkiye genelindeki 365 (İI/İlçe) oda ve borsa tarafından her eğitim-öğretim yılı başlangıcında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk organizasyonu ile ilimizde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak olan 1.350 adet botun okul müdürlerine teslimi gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinden etkilenen sektörlerin başında eğitimin de yer aldığını ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, “Öğrencilerimiz, 1 buçuk yıllık süre boyunca zaman zaman kesintilerle okullarına kavuşmuş olsalar da okuldan uzak kaldılar. Bu süreçte de boyları da bir hayli uzadı. Anne babaların da okul açılınca işi zorlaştı. Çünkü çocuklarının ihtiyaçlarını sıfırdan almak durumda kaldılar. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere ise devletin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla her türlü destek veriliyor. Ayrıca eğitim-öğretime devam eden öğrencilerimiz için de ödenen aylık ödemeler var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ihtiyaç sahibi ailelere vermiş olduğu çocuk destekleri de bulunuyor. Ancak bütün bunların yanında elbette ki sivil katkılara ihtiyaç olduğu da muhakkak. Bu bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de böyle” dedi.

Dayanışmanın ölçüsü ne kadar yüksek olursa o ülkenin gelişmişlik seviyesinin de o ölçüde yüksek olduğunu belirten Vali Karadeniz, “Ne kadar dayanışma içerisinde olursak o kadar ileri gideriz. Çünkü gelişmiş ülkelere baktığımızda sivil toplum kuruluşlarının bu tip kampanyalarının çok büyük hacimler tuttuğunu görürsünüz. Bizimde bu konuda millet olarak duyarlılığımız hat safhada. Sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, odalar, borsalar bu anlamda gerçekten çok önemli katkılar sunmaktadırlar. Bugün 1.350 çift botumuzu çocuklarımıza ulaştırmak üzere buradayız. Katkımızın hacmi bu anlamda gerçekten çok güzel. Ben inanıyorum ki burada bu imkânlardan istifade eden çocuklarımız da eğitim öğretimlerini iyi bir şekilde tamamlayarak kendilerinden sonra gelen nesillere aynı imkânları aynı katkıları fazlasıyla sunacaklardır. Yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı size ve ekibinize teşekkür ediyor, bu kampanyanın başkalarına da örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

Törenin sonunda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından okul müdürlerine botların teslimi gerçekleştirildi.