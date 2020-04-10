İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İhtiyaç sahiplerinin paraları evlerinde ödendi

Manisa’nın Gördes ilçesinde Kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından, devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gönderilen biner lira, vatandaşların evleri ziyaret edilerek teslim edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde Kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından, devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gönderilen biner lira, vatandaşların evleri ziyaret edilerek teslim edildi.


Korona virüsü tedbirleri kapsamında devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine gönderilen biner liralık ödemeler yetkililer tarafından yapılıyor. Gördes'te, Sosyal Yardımlaşma Vakfından sürekli yardım alan dul, engelli ve ihtiyaç sahibi olan 64 mahalledeki 965 aileye tek tek ulaşılarak biner liralık yardımlar dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.