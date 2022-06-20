“İki gözümün İstanbul'u” cezaevinde sahnelendi

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, tiyatroseverler tarafından çok sevilen İki Gözümün İstanbul'u isimli ortaoyununu bu kez Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri için sahneledi.

Manisalılar tarafından çok sevilen, Sabri Sür'ün yazdığı, Yonca Gezgin'in yönettiği İki Gözümün İstanbul'u isimli ortaoyunu bu kez cezaevinde sahnelendi. Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sergilenen oyunu Yunusemre Kültür İşleri Müdürü Ahmet Sak, Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ertuğrul Çelebi, Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Müdürü Metin Gençay ve hükümlüler izledi. Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ertuğrul Çelebi, etkinliğin önemine dikkati çekerek yapılan tiyatro gösterisinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve emeği geçenlere teşekkür etti.