İki katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Dağhacıyusuf Mahallesi'nde çıkan yangında 2 katlı ahşap ve kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'e bağlı Dağhacıyusuf Mahallesi'nde oturan ve çiftçilikle uğraşan 2 çocuk babası Hüseyin Çınarcık (30), sabah tarlaya çalışmaya gitti. Saat 13.30 sularında evde kimse olmadığı sırada yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Uluderbent Mahallesi'nde görev yapan itfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde 2 katlı ahşap binanın tamamen kül olduğunu gördü. Alaşehir itfaiye ekipleri de yangın alanına giderek, soğutma çalışmalarına katıldı.

Alaşehir'e 40 kilometre uzaklıktaki Dağhacıyusuf Mahallesi'nde oturan Hüseyin Çınarcık, tarlasından döndüğünde evinin tamamen kül olduğunu gördü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.