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İki mahallenin ulaşımını rahatlatan çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Sarıgöl ilçesinde Tırazlar ve Doğuşlar Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yolda 1.

kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmanın ardından mevcut yolda ulaşımda kalite arttı.


İl genelinde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmaları ile vatandaşları konforlu yollara kavuşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesi Tırazlar ve Doğuşlar Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yolda 1. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmanın ardından iki mahalle arası ulaşım konfora kavuştu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla il genelinde yol yapım çalışmalarına önem veriyoruz. Bu doğrultuda mevsim şartlanın el verdiği bölgelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Sarıgöl ilçemizde de Tırazlar ve Doğuşlar Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yolda 1. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.” ifadelerinde bulundu.

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