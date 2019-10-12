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İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı:2 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Fatih Sanay Sitesi içerisinde meydana gelen kazada Yaşar Ahmet S. (59) yönetimindeki motosiklet ile Gökhan Ç.'nin kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralanırken, Yaşar Ahmet S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı olan Yaşar Ahmet S.'nin Manisa'ya sevk edileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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