İki odalı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki odalı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı ilçesine bağlı Taşdibi Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında bir evde yangın çıktı. Dışarıdan evine döndüğünde dumanlar yükseldiğini gören 74 yaşındaki A.B., durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu iki odalı ev küle dönerken, yaralı veya can kaybı olmaması tek teselli oldu.

Jandarma tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.