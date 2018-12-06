İki şehidin ismi Salihli'deki parklarda yaşayacak

Salihli Belediye Meclisi tarafından Şehit Özel Harekat Polis Memuru Nedim Erbay ve Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Metin Uygun'un isimleri, ilçede bulunan iki parka verildi.

Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında toplanan belediye meclisi ilçede yaşayan şehit aileleri tarafından Batman'da Eylül 2015'de terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan 47 yaşındaki Özel Harekat Polis Memuru Nedim Erbay'ın ismini Yörük Mahallesi'ndeki isimsiz parka verirken, 1994 yılında Şırnak/Uludere'de şehit düşen Metin Uygun'un ismini de Dedetaşı Mahallesi'ndeki parka verdi. Grup sözcülerinin tek tek söz alarak, iki parka şehit isminin verilmesinin yerinde bir karar olduğunu dile getirdi.

Talebin ilçede yaşayan şehitlerin ailelerinden geldiğini, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından da meclis gündemine taşındığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli Belediye Meclisi olarak daha öncede şehitlerin isimlerini parklara verdiklerini ifade etti. Başkan Kayda, "Bu vatan için canını veren evlatlarımızın ismini yaşatmamız gerekiyor. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Şehitlerimizin ismi ailelerinin yaşadıkları evleri karşısındaki parklarda yaşayacak " dedi.

Dedetaşı Mahallesi'ndeki parka Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Metin Uygun, Yörük Mahallesi'ndeki parka da Şehit Özel Harekat Polis Memuru Nedim Erbay ismi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.