Manisa'nın Salihli ilçesindeki motosiklet tutkunu Ali Osman Erdem, iki teker üstüne 17 bin 500 kilometre yol kat ederek 'Güneşin batmadığı yer' olarak nitelendirilen Nordkapp'a ulaşıp Türk Bayrağını ve Türk Chopper bayrağını dalgalandırdı.

Salihli'de yaşayan 2 çocuk babası 57 yaşındaki motosiklet tutkunu Ali Osman Erdem, 6 yıllık Nordkapp hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Erdem, 55 gün süren rotada 27 ülkeyi geçip, 17 bin 500 kilometre yol kat ederek, Nordkapp'a ulaşıp daha sonra Türkiye'ye geri dönüş yaptı.

“Avrupa hayalimi gerçekleştirdim”

“Motosiklet ile tanışmam 2016 yılında başladı ve 6 yıldır motosiklet kullanıyorum” diyen Erdem “Bir hedefim vardı, hedefim Norveç ve güneşin batmadığı Nordkap idi. Nordkap yolculuğumda bazen otelde bazen çadırda kaldım. Keyifli bir yolculuk yaptım” dedi. Yolculuk için 1 yıldan fazla hazırlık yaptığını belirten Erdem “Salihli'den tek başıma yola çıktım. İstanbul Şile'de motor tutkunu Mehmet Şen ile tanıştım. Belli ülkelere kadar bana eşlik etti. Şen ile Almanya'nın Hamburg şehrinde ayrıldık. Yolculuğa daha sonra ben yalnız devam ettim. Gittiğim her ülke tabelalarına Türk Chopper armasını yapıştırdım. Salihli'den Nordkapp'a 15 günde ulaştım. Güneşin batmadığı yerde Türk Bayrağı ve Türk Chopper Bayrağını dalgalandırdım. Avrupa hayalim vardı, bu hayalimi 27 ülke ve 17 bin 500 kilometre yol kat ederek gerçekleştirdim. Şimdi ikinci bir hayalim var, oda Route 66 Amerika. Yolda olmak, gezmek güzel. İnsana güzel şeyler katıyor” diye konuştu.

Salihli'de coşkulu karşılama

İki teker üstünde 17 bin 500 kilometre yol kat eden motosiklet tutkunu Ali Osman Erdem'i Salihli dönüşünde Türk Chopper Motosiklet Kulübü Başkanı Erol Ar ve kulüp üyeleri karşıladı. Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda meşaleler eşliğinde karşılanan Erdem, kulüp üyeleri ile birlikte hoş geldin pastası kesti. Erdem'e ayrıca kulüp üyeleri tarafından plaket verildi.