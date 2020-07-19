İki yıllık MER Kolejinden LGS'de büyük başarı

Manisa'da iki yıl önce eğitim öğretime başlayan MER (Modern Eğitimin Rotası) Koleji 2020 LGS'de büyük bir başarı elde etti. Sınava giren öğrencilerinden yüzde 25'i Fen Liselerine yerleşme puanı elde etti. MER Koleji öğrencileri tüm derslerde Türkiye ortalamasının çok üzerinde başarısıyla dikkat çekti.

Manisa'da 2 yıl önce eğitim öğretime başlayan MER Koleji Manisa Kampüsü 2020 LGS'de elde edilen başarıyla büyük bir mutluluk yaşıyor. MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, Türkçe, Matematik, Fen Bilimlerinden 20, İnkılap Tarihi, İngilizce ve Din Kültüründen 10'ar sorunun yer aldığı LGS'de MER Koleji öğrencilerinin her dersten aldıkları ortalamayla Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde bir başarıya imza attığını dile getirdi.

Sınava giren öğrencilerinden yüzde 25'inin Fen Lisesi kazanma puanı elde ettiğini kaydeden Kanca, “LGS 2020 Türkiye ortalamasında Türkçe 10 net iken MER Koleji 15.4, Matematik 4.8 iken MER Kolejinde 10.2, Fen Bilimlerinde 10,21 iken MER Kolejinde 16.1, İnkılap Tarihi 5,05 iken MER Kolejinde 9, İngilizce 3,53 iken MER Kolejinde 8.7, Din Kültürü 6,39 iken MER Kolejinde 8.8 ortalama sağlanarak Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir başarıya imza atıldı. İngilizce'de Türkiye ortalamasının 3 katı bir başarı elde edildi.Çok önem verdiğimiz yabancı dil eğitiminde iki yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunu sınav netlerinde gördük.Bize Türkiye ortalamasının üzerinde sadece bireysel değil genele yayılan bir başarıyı yaşatan Manisa kampüsümüz genelinde sportif, sanatsal ve kültürel beceri kazanmış¸, akademik başarıya sahip tüm öğrencilerimize ve eğitim kadromuza teşekkür ediyoruz. Başarı bir ekip işidir başta kurucumuz Dr. Emre Mermer Bey olmak üzere, okul müdürlerimiz, eğitim kadromuz, velilerimizle birlikte ikinci yılımızda bu başarıyı yakaladık çok mutluyuz.Kurucumuz Dr. Emre Mermer'in yaptığı burs açıklamasında başarıyı kurum olarak desteklediğimiz görüldü kendilerine tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz adına teşekkür ediyorum. Gerekli puanı alan öğrencilere yüzde 100'e varan eğitim bursuna ilave yemek ve kitap bursu EMS grup tarafından sağlanacaktır.'' dedi

MER Kolejinde ayrıca LGS Türkçe'de 12, Matematikte 7, Fen Bilimlerinde 14, İnkılap Tarihinde 30, Din Kültüründe 28, İngilizce'de 23 öğrenci tam ve 1-2 yanlış yaparak başarının genel bir başarı olduğunu gözler önüne serdi.