İkiz bebeklerini normal doğumla dünyaya getirdi

Özellikle ikiz gebeliklerin tamamına yakınında, normal doğumun riskli olduğu gerekçesiyle sezaryen yöntemi uygulanıyor. Manisa'da özel bir sağlık kuruluşunda ikizlerini doğuran Şükran Özden ise Op. Dr. Belgin Koçak Yurdakul gözetiminde normal doğum yaparak, tüm annelere örnek oldu.

Gelişen tıp teknolojisiyle birlikte ikiz gebeliklerdeki doğumların çok büyük bölümünde sezaryen yöntemi uygulanıyor. İkiz çocuk bekleyen anne adayları, zor olacağını gerekçe göstererek normal doğum yapmaktan çekiniyor. Buna karşılık uzmanlar herhangi bir risk faktörü yoksa ikiz bekleyen annelere de normal doğumu öneriyor. Şükran Özden adlı anne, Manisa'da özel bir sağlık kuruluşunda Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Belgin Koçak Yurdakul'un gözetiminde ikizlerini normal doğumla dünyaya getirdi. Altı dakika arayla dünyaya gelen Mihra ve Miran bebekler gayet sağlıklı ve anne sütüyle besleniyor.

“İkiz gebelik de olsa normal doğum mümkün”

Op. Dr. Belgin Koçak Yurdakul, normal doğumla dünyaya gelen ikizlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Şükran Hanım takipli bir hastamızdı. İlk gebeliğinde normal doğum yapmış, bu kez ikizlere hamile olmasına karşılık ultrason sonuçlarının son derece iyi olması nedeniyle normal doğum önerisinde bulundum, kendisi de kabul etti. Hastamız, sancılarının başlamasıyla hastanemize geldi ve normal doğumumuzu gerçekleştirdik. 2 bin 100 gram ağırlığında bir kız bebeğimizle 6 dakika sonra bin 900 gram ağırlığında bir erkek bebeğimiz dünyaya geldi. Herhangi bir dikiş açma gereği bile duymadık. Gayet doğal ve rahat bir doğum oldu. İkiz gebelik de olsa sürecin normal doğumla sonuçlanabileceğini deneyimlemiş olduk. Hem biz mutlu olduk hem de onlar mutlu oldu. Hastalarımıza her zaman için şartlar uygunsa normal doğumu tavsiye ediyoruz” dedi.

Annenin cesareti doğumu kolaylaştırdı

İkizlerini normal doğumla dünyaya getirmiş olmaktan mutlu olduğunu belirten anne Şükran Özden, “Gece saatlerinde sancı tutmasıyla hastaneye geldim. Ebemiz Sabiha Hanım beni karşıladı. Sabaha kadar yanımda durup bana çok destek oldu. Çok keyifli, kolay ve rahat bir doğum gerçekleştirdik. Ebemize ve doktorumuza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ebe Sabiha Ulkan ise çoğul gebeliklerde normal doğumun çok nadir olduğuna işaret ederken, “Bu aslında korktuğumuz bir durumdur. Tedirgin olduk ama annenin cesaret ve kararlılığı bizi de cesaretlendirdi. Her şey çok güzel bir bir akışla ilerledi. Sağlıklı iki bebeğimiz oldu ve ikisi de sadece anne sütüyle besleniyor. Bizim için son derece mutluluk verici bir olay” şeklinde konuştu.