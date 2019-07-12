İl Başkanı Mersinli ve yönetimi, STK'larla istişare yaptı

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa'da sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

İl Başkanı Mersinli ve yönetimi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Manisa Şubesi, Ticaret Borsası, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası, Manisa Pazarcılar Odası, İlim Yayma Cemiyeti, Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile Manisagaz'ı ziyaret ederek, istişarede bulundu. Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan İl Başkanı Mersinli, STK'ların kendileri için büyük önem arz ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: “STK'lar ve odalarımız bizim için olmazsa olmazlarımızdandır. Biz AK Parti ailesi olarak bütün kurumlarımızın yanındayız. Onların dertleriyle dertleniyor, sorunların çözümü için ortak payda da buluşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz iki gün içerisinde Manisa'da faaliyet gösteren STK ve odalarımızın bir kısmını ziyaret ettik. Sivil Toplum Örgütleri çoğunluğun sesidir. Bireylerin sesinin daha gür çıkmasını ve duyurabilmesini sağlayan kuruluşlardır. STK'lar ve odalar hem ülkemizin hem de şehrimizin bel kemiğidir. Tabi bunların yanı sıra her biri, birbirinden kıymetli odalarımız da bulunuyor. Şehrimizin aynası olarak gördüğümüz odalarımız her türlü fedakârlığı yaparak şehrimizin tanıtımı ve faydalı hizmetler noktasında elinden geleni yapıyor. Bizlerde üzerimize düşeni seve seve yapmaya hazırız. Bu doğrultuda ziyaretlerimizi ve istişarelerimize devam edeceğiz. Biz AK Parti hükümeti olarak sizlerin sayesinde Türkiye'yi bugünlere getirdik. Geleceğe attığımız emin adımlarda yine hep birlikte olacağız. Bizden sonraki nesillere vizyonlarımızı en güzel şekilde emanet edeceğiz. Çünkü biz bu milletin bağrından kopan neferleriz. Büyük laflarla, yalanlarla, dolanlarda, içi dolu olmayan vaatlerle milletimizi kandırmaya çalışmadık, çalışmayacağız da. Bugüne kadar ne dediysek yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bizim yürüdüğümüz bu yolda yanımızda olan STK ve odalarımızda sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri kırmayarak ziyaretlerimizi kabul gören tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum”

STK'ların çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Mersinli, başkan ve yöneticilerine başarılar diledi. STK temsilcileri de ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirdi.