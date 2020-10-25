İl Milli Eğitim Müdürü Dikici Alaşehir'de incelemelerde bulundu

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Alaşehir'de inşaatı devam eden ve güçlendirme çalışmaları yapılan okulları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Amaçlarının sorunsuz bir eğitim yılı geçirmek olduğunu kaydeden Dikici, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle ısınma problemi yaşanmaması için kaloriferlerin eksiksiz çalışması için yapılan kontrolleri de değerlendirdi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici Alaşehir ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ile birlikte okullarda incelemelerde bulundu. İl ve ilçe milli eğitim müdürleri Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda devam eden güçlendirme çalışmalarını yerinde izleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İnşaatı son aşamalara gelen Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında da incelemelerde bulunan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Okul Müdürü Nurten Kocakabak ve Müdür Yardımcısı Keziban Elçin ile birlikte yeni okul binasını inceleyip, değerlendirmede bulunduktan sonra Şehit Alper Zor İmam Hatip Ortaokulu'na geçti.

Okulları ziyaret eden, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Güneş ile birlikte, bazı okullarımızda devam eden güçlendirme ve inşaat alanlarında incelemelerde bulunduk. Çalışmalar hakkında bilgiler aldık. İhtiyaç ve istekleri tespit ettik. Özellikle yaklaşan kış mevsimi nedeniyle ısınma problemi yaşanmaması için kaloriferlerin eksiksiz çalışması için kontrolleri değerlendirdik. Amacımız sorunsuz bir eğitim yılı geçirmek." dedi.