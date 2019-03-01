İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Aksaray’da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda 7’si altın olmak üzere 13 madalya kazanan Manisalı yüzücüleri ödüllendirdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 7'si altın olmak üzere 13 madalya kazanan Manisalı yüzücüleri ödüllendirdi.


İl Müdürlüğünde organize edilen ödül törenine, Spor Şube Müdürü Özcan Özen, Engelli Sporları Manisa İl Temsilcisi Ahmet Ünsal, antrenör Erman Tosun ve yardımcısı Nurettin Karanarlık, sporcular ile aileleri katıldı. Şampiyonada büyük başarıya imza atan Muhammed Keskin, Zümra Aynurlu, Ferzan Özkan, Deniz Ünsal, Batuhan Çiltaş, Sefa Yurtkölesi ve antrenörleri Erman Tosun ve Nurettin Karanarlık'ı tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde edilen başarılarla gurur duyduklarını söyledi. Öztürk, "Şampiyon yüzücülerimiz için her türlü desteğe hazırız. Onların başarıları için tüm ekibimizle birlikte seferberiz. Engellilerimizin güven ve huzur içerisinde tesislerimizde spor yapmaları bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi bu başarısından dolayı kutluyorum. Modern tesislerimiz var. En kısa zamanda Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nı ilimizde yapabiliriz. Bununla ilgili gereken adımları atacağız” dedi.


Manisa Engelli Sporları İl Temsilcisi Ahmet Ünsal ise engellilere pozitif yaklaşan herkese minnettar olduklarını kaydederek, verilecek desteklerle daha büyük başarılara imza atacaklarının sözünü verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.