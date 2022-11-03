İlaç kullanımında kafa karışıklığı sona erecek

Hastaların doğru şekilde ilaç kullanımını sağlayacak 'Akılcı İlaç Polikliniği' Manisa'da ilk kez bölge hastanesi konumundaki Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde açıldı. Akılcı İlaç Polikliniği sayesinde çok sayıda ilaç kullanan hastaların hem kafasındaki karışıklıklar sona erecek hem de ilaç tedavisinde maksimum faydaya ulaşılacak.

Birden çok ilacı bir arada kullanan hastaların ilaç tedavisine uyumunu sağlamak, maksimum faydaya ulaştırmak ve yan etkileri minimuma indirmek amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde 'Akılcı İlaç Polikliniği' hizmete başladı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Dr. Gizem Başaran tarafından verilecek olan poliklinik hizmetinde hastaların doğru şekilde ilaç kullanımı sağlanacak.

Türkiye'de sayılı olan poliklinik hizmeti Manisa'da ilk kez bölge hastanesi konumundaki Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde verilmeye başlandığını aktaran Uzm. Dr. Gizem Başaran, "Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Akılcı İlaç Polikliniği açılmış bulunuyor. Çoklu ilaç kullanımı olan hastaların ilaç etkileşimlerine, ilaç-besin etkileşimine, gebelikte ve laktasyondaki ilaç etkileşimi hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca diğer hekim arkadaşlarımıza konsültan hekim olarak da bilgi verebileceğiz. İlaçların güvenliği ve yararı açısından en iyi sağlık hizmetini sunmak ana hedefimiz. Türkiye'de ilaç danışma polikliniği sayısı oldukça az ve biz Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde bu hizmeti vermeye başladık." dedi.