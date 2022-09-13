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İlçe Milli Eğitim Müdürü çocuklarla voleybol oynadı

Manisa’nın Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, yaptığı okul ziyaretleri sırasında çocuklarla birlikte voleybol oynadı.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, yaptığı okul ziyaretleri sırasında çocuklarla birlikte voleybol oynadı.


Manisa'nın Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, 2022-2023 Eğittim ve Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla okul ziyaretleri gerçekleştirdi. Yıldırak, ziyaretlerinde okulların durumları hakkında idarecilerden bilgi alırken çocuklarla vakit geçirmeyi de ihmal etmedi. Yıldırak, okul bahçesinde voleybol oynayan çocuklara eşlik etti. Yıldırak, "Öğretmen, öğrenci ve veliler ile birlikte el ele verdiklerinde başarı oranı yüksek olmaktadır. Çocuklar birlikte voleybol oynamak istediler. Ben de onlara eşlik ettim" dedi.

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