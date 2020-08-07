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İlçedeki korona virüs artışı başkanı harekete geçirdi

Son günlerde Manisa ve ilçelerinde artan korona virüs vakalarına dikkat çekmek, vatandaşları kurallara uyma konusunda uyarmak için Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle maske dağıtarak vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, Zabıta Müdürü Hasan Kızıl ve zabıta ekipleriyle birlikte Atatürk Bulvarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Başkan Akın aynı zamanda vatandaşları kurallara uyma konusunda uyardı.


Başkan Akın yaptığı açıklamada, “Son günlerde ilçemizde ciddi artışlar gözleniyor. Biz de vatandaşlarımızın bu süreci daha ciddiye alması, kurallara uyması için bugün bir bilinçlendirme çalışması yapıyoruz, belediye başkan yardımcılarımız ve zabıta ekiplerimizle birlikte. Ben bütün hemşehrilerime açıklanan kurallara uymalarını gerektiğini, bu süreci ciddiye almaları gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Sağlıkla kalın diyorum” ifadelerine yer verdi.

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