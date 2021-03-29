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İlçelerdeki yatırımları görüştüler

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 17 ilçe kaymakamının katıldığı ve video konferans sistemi ile gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ilçelerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kaymakamlarla video konferans sistemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Vali Karadeniz toplantıda, ilçelerde tüm kamu hizmetleri alanında devam eden yatırımlar, projeler ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili kaymakamlardan bilgi aldı.


Ayrıca toplantıda, Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetim faaliyetleri de görüşülerek istişarelerde bulunuldu.

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