İlk işleri babalık

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından düzenlenen Baba Destek Eğitim Programı (BADEP) kapsamında Manisa'da eğitimlere katılan 30 babaya daha belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Daha önce Manisa'dan eğitim alan Nihat Erdoğan ve Tuncay Kenci tarafından Yunusemre ilçesindeki Türk Hava Kurumu İlköğretim Okulu'ndaki babalara yönelik 10 haftalık eğitim verdi. Haftada 1 gün 2 buçuk saat süren oturumlara 30 baba katıldı. Aynı zamanda 2 kez de katılımcı babaların eşleriyle eğitim yapılırken, eğitimlerde çocuğuna destekleyici, çocuğuna fırsat sunan, oyun oynayan, çocuğuyla kaliteli zaman geçiren, ev işlerinde sorumluluk alan ilgili baba olma konusunda paylaşımlar ve etkinler yapıldı. Eğitimlerini tamamlayan babalara bir kafede düzenlenen törenle Anne Çocuk Eğitim Vakfı Aile Eğitimleri Birimi Saha Sorumlusu Zafer Durukan tarafından belgeleri takdim edildi. Törene eğitim alan babalar eş ve çocuklarıyla birlikte katıldı.

AÇEV Aile Eğitimleri Birimi Saha Sorumlusu Zafer Durukan, “Bugün burada iki arkadaşımızın yaptığı baba destek programı sertifika töreni için bulunuyoruz. Baba Destek Programı Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın 1996'da yürürlüğe koyduğu baba çocuk ilişkisinin güçlendirecek bilimsel temelli bir eğitim programıdır. Baba destek programı 10 hafta, haftada 1 gün 2,5 saat, 3-6 ve 7-11 yaşlarında çocuğu olan babalara yönelik yetişkin eğitim tekniklerinin uygulandığı bir program. Programa katılan babaların okur yazar olması yeterlidir. Tamamen ücretsiz olup Türkiye'nin her yerinden mesai saatleri dışında babalarla birlikte grup liderleri aracılığıyla verilen yetişkin eğitim programıdır. Baba destek programının asıl amaçlarından birisi çocuğun iyi yönlü gelişmesini sağlayarak aslında toplumsal gelişmeye katkı sağlamaktır.” dedi.

"70 bin babaya ulaştık"

Türkiye'de çekirdek aile sayısının çoğalması, iç göç, ekonomik krizler ve buna benzer sebeplerden dolayı çoğu ailenin çocuklarına gereken doğru eğitimi vermekte zorlandığına dikkat çeken Durukan, “Bu zorluğu aşmak için Prof. Dr. Sevda Bekman, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Prof. Dr. Ayşen Özyeğin danışmanlığında 1996 yılında baba destek programı gündeme geldi ve o günden bugüne kadar Türkiye'de Anne Çocuk Eğitim Vakfı olarak yaklaşık 70 bin babaya ulaştık. Baba Destek Programı eğitimci sayısı ise yaklaşık bin 300'dür” diye konuştu.

Manisa'da binden gazla baba eğitim aldı

Manisa'da 2011'den bugüne kadar 59 eğitimin yapıldığını kaydeden Durukan sözlerini şöyle sürdürdü: “Manisa merkezde şuan da 4 eğitimcimiz var. Bunun yanı sıra Salihli, Akhisar, Soma ve Kırkağaç'ta da eğitimcilerimiz var. Her dönem bir veya birkaç grup açılıyor. Her grup 10-15 babadan oluşuyor. Bu demektir ki Manisa'da da 1000'ün üzerinde babanın yüreğine dokunmuşuz. Dokunmaya da devam etmeye çalışıyoruz. Buradaki eğitimlerimizi artırıp daha çok babaya, baba çocuk ilişkisine ulaşmaya çalışıyoruz.”

Baba Destek Programı eğiticilerinden Nihat Erdoğan ise, “Biz yaz döneminde AÇEV'de babalık eğitimi için eğitim kursuna katıldık. Babalığın destekleyici, demokratik bir tutum sergileyen, çocuklarına fırsat veren bir babalığın geliştirilmesi için bu yola başvurduk ve gönüllü olarak baba eğitimini yapmaya karar verdik. Kendi okulumuzda Türk Hava Kurumu İlköğretim Okulu'nda ilgili babalarla baba eğitimi yaptık. 10 hafta sürdü. Haftada bir gün 2,5 saatlik eğitimler yaptık. 2 haftada annelerle çalıştık” dedi.