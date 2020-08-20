İlk kez asfalt yolla tanıştılar

Güvenli ve konforlu ulaşım hedefiyle şehrin dört bir yanında yol yapım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Emlakdere Mahallesi'nin bağlısıyla arasındaki 3 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşan Emlakdere Mahalle Muhtarı Osman Yeşilçayır, Cumhuriyet tarihinden beri asfalt yapılmayan yollarında çalışma yapıldığını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Emlakdere Mahallesi'nin bağlısıyla arasındaki yaklaşık 3 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Emlakdere Mahalle Muhtarı Osman Yeşilçayır ile birlikte mevcut yolda incelemede bulundu.

Yapılan yol çalışması nedeniyle memnuniyetini paylaşan Emlakdere Mahalle Muhtarı Osman Yeşilçayır, “Aşağı ve Yukarı Emlakdere arasında yaklaşık 3 kilometrelik bir sathi kaplama yapıldı. Mahalle sakinlerimiz de memnunlar. Cumhuriyet tarihinde ilk defa asfalt yapılan yollarımız var. O da bizlere nasip oldu. Sağ olsun, Cengiz başkanımız sayesinde. Cengiz başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu güzel hizmetlerin devamını diliyoruz” dedi.