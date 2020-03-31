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İlkokul öğrencilerinden 'Hayat eve sığar' çağrısı

Manisa’nın Selendi ilçesindeki Atatürk İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri korona virüs salgınına karşı sınıf öğretmenleri Nurhan Yağcı’nın katkılarıyla çizdikleri gökkuşağı resimlerini evlerinin camlarına asarak, ’Hayat eve sığar’ çağrısı yaptılar.

Manisa'nın Selendi ilçesindeki Atatürk İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri korona virüs salgınına karşı sınıf öğretmenleri Nurhan Yağcı'nın katkılarıyla çizdikleri gökkuşağı resimlerini evlerinin camlarına asarak, 'Hayat eve sığar' çağrısı yaptılar.


Korana virüs (Covid-19) nedeniyle okula gidemeyerek uzaktan eğitim alan Selendi Atatürk İlkokulu 3/B sınıfının 21 öğrencisi evde hazırladıkları gökkuşağı resimleri ve 'Hayat eve sığar' yazılı broşürleri evlerinin pencerelerine asarak halkın ilgisini çekti. Öğretmenleri Nurhan Yağcı da bu çalışmaları bir video yaparak evde kal şarkısı eşliğinde sosyal paylaşım sitelerinden paylaştı. Vatandaşlar öğrencilerin duyarlığı nedeniyle sosyal medyadan öğrencilere teşekkür ettiler.

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